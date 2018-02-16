В Пензе частично обрушилась стена жилого дома на улице Кулибина Происшествия

Пенза, 16 февраля 2018. PenzaNews. Частичное обрушение торцевой стены на уровне четвертого этажа 5-этажного жилого дома №10 на улице Кулибина в Пензе, который разрушается на протяжении нескольких последних лет, произошло вечером в пятницу, 16 февраля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сигнал поступил на пульт аварийной службы в 18.34.

На место незамедлительно выехала рабочая группа во главе с мэром Виктором Кувайцевым.

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Разрушающийся дом на улице Кулибина

«Помещение, где частично насквозь нарушена кирпичная кладка торцевой стены на уровне четвертого этажа, представляет собой ванную комнату, где жильцы установили стиральные машины, которые не подключены к канализации, поэтому отработанная вода выливается на стены и стекает на пол, где есть отверстие для сбора воды. Эта ситуация сохраняется длительное время, в результате стены и перекрытия здания намокли, потеряли устойчивость и под действием низких температур стали разрушаться», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы.

В мэрии уточнили, что в бывшем общежитии 261 жилое помещение, большинство из них находятся в частной собственности; в данном подъезде находится 99 жилых помещений, при этом стены имеют повреждения по всей высоте дома.

Виктор Кувайцев, оценив ситуацию, поручил ограничить ночью доступ в ванную комнату во избежание несчастных случаев.

«В настоящее время опасности для людей нет. Завтра на место прибудут строители, которые проведут восстановительные работы. К жильцам, которые способствуют разрушению жилого дома, будут приняты меры административной ответственности», — сказал он.