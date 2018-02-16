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В Пензе частично обрушилась стена жилого дома на улице Кулибина

22:50 | 16.02.2018 | Происшествия

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Пенза, 16 февраля 2018. PenzaNews. Частичное обрушение торцевой стены на уровне четвертого этажа 5-этажного жилого дома №10 на улице Кулибина в Пензе, который разрушается на протяжении нескольких последних лет, произошло вечером в пятницу, 16 февраля.

В Пензе частично обрушилась стена жилого дома на улице Кулибина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сигнал поступил на пульт аварийной службы в 18.34.

На место незамедлительно выехала рабочая группа во главе с мэром Виктором Кувайцевым.

Фоторепортаж

Разрушающийся дом на улице Кулибина

«Помещение, где частично насквозь нарушена кирпичная кладка торцевой стены на уровне четвертого этажа, представляет собой ванную комнату, где жильцы установили стиральные машины, которые не подключены к канализации, поэтому отработанная вода выливается на стены и стекает на пол, где есть отверстие для сбора воды. Эта ситуация сохраняется длительное время, в результате стены и перекрытия здания намокли, потеряли устойчивость и под действием низких температур стали разрушаться», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы.

В мэрии уточнили, что в бывшем общежитии 261 жилое помещение, большинство из них находятся в частной собственности; в данном подъезде находится 99 жилых помещений, при этом стены имеют повреждения по всей высоте дома.

Виктор Кувайцев, оценив ситуацию, поручил ограничить ночью доступ в ванную комнату во избежание несчастных случаев.

«В настоящее время опасности для людей нет. Завтра на место прибудут строители, которые проведут восстановительные работы. К жильцам, которые способствуют разрушению жилого дома, будут приняты меры административной ответственности», — сказал он.
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