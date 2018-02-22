Виновник гибели водителя и пассажиров «Tahoe» под Пензой отправится в колонию-поселение Происшествия

Пенза, 22 февраля 2018. PenzaNews. Водитель экскаватора, который признан судом в нарушении правил дорожного движения, послужившего причиной гибели трех человек в результате ДТП на трассе М5 «Урал» в черте Пензы, отправится в колонию-поселение на 3 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь облсуда Наталья Быченкова.

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Она добавила, что также мужчина лишен права управления транспортными средствами на два года.

«Суд установил, что 23 января 2017 года в дневное время водитель экскаватора производил ремонтные работы на участке автодороги М5 «Урал», расположенном в Железнодорожном районе Пензы. При осуществлении поворота налево вне перекрестка для дальнейшего съезда в кювет он не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения», — напомнила собеседница агентства.

По словам Натальи Быченковой, по вине водителя экскаватора произошло столкновение с автомобилем «Chevrolet Tahoe», который следовал во встречном направлении и имел право преимущественного проезда.

«В результате водитель внедорожника 1986 года рождения и один из пассажиров — мужчина 1957 года рождения — погибли на месте ДТП. Еще одна пассажирка — женщина 1985 года рождения — скончалась на следующий день в больнице», — уточнила пресс-секретарь суда.

Фоторепортаж

ДТП с участием автомобиля «Chevrolet Tahoe» и экскаватора

Она добавила, что телесные повреждения получили еще четыре человека, причем у одного из них были диагностированы тяжелые травмы.

«Из показаний свидетелей следует, что погибший водитель занимался частным извозом иностранных граждан из Москвы до границы с Казахстаном и обратно. В тот день он возвращался в столицу, в салоне находились семь человек — жители Узбекистана и Таджикистана. Водитель «Chevrolet Tahoe» двигался со скоростью не менее 79 км/ч при максимально разрешенной на данном участке не более 40 км/ч», — отметила собеседница агентства.

Наталья Быченкова пояснила, что представитель супруги погибшего водителя внедорожника и прокурор не согласились с приговором суда первой инстанции, после чего его пересмотрел областной суд, который в части назначенного наказания оставил его без изменения.

Приговор вступил в законную силу.