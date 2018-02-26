В Пензе проверка организована по факту ДТП на улице Аустрина, где сбили ребенка Происшествия

Пенза, 26 февраля 2018. PenzaNews. Проверка организована по факту ДТП, произошедшего в минувшее воскресенье, 25 февраля, напротив дома №172 на улице Аустрина в Пензе, где водитель автомобиля «Volkswagen Passat» сбил мальчика 2007 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован», — сказали в Госавтоинспекции.

При этом в ГИБДД не смогли прокомментировать появившуюся в соцсетях информацию о том, что ребенок перебегал дорогу в неустановленном для этого месте, пояснив, что пока не опрошены очевидцы случившегося.

Данные о состоянии пострадавшего мальчика в ведомстве также не уточнили.