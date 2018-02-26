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В Пензе проверка организована по факту ДТП на улице Аустрина, где сбили ребенка

11:38 | 26.02.2018 | Происшествия

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Пенза, 26 февраля 2018. PenzaNews. Проверка организована по факту ДТП, произошедшего в минувшее воскресенье, 25 февраля, напротив дома №172 на улице Аустрина в Пензе, где водитель автомобиля «Volkswagen Passat» сбил мальчика 2007 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Пензе проверка организована по факту ДТП на улице Аустрина, где сбили ребенка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован», — сказали в Госавтоинспекции.

При этом в ГИБДД не смогли прокомментировать появившуюся в соцсетях информацию о том, что ребенок перебегал дорогу в неустановленном для этого месте, пояснив, что пока не опрошены очевидцы случившегося.

Данные о состоянии пострадавшего мальчика в ведомстве также не уточнили.
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