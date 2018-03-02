В Пензе на Окружной машина «запрыгнула» на ограждение Происшествия

Пенза, 2 марта 2018. PenzaNews. Автомобиль «ВАЗ-21099» со знаком «Начинающий водитель» на заднем стекле заехал на установленное для безопасности пешеходов металлическое ограждение в результате ДТП, произошедшего на улице Окружной в Пензе в пятницу, 2 марта.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец, авария произошла в районе пересечения с улицей Кижеватова — перед нерегулируемым пешеходным переходом.

Отечественный автомобиль, за рулем которого, предположительно, находилась женщина, повредил несколько пролетов металлической конструкции, причинив тем самым ущерб муниципальному имуществу.

При этом ограждение свою задачу выполнило в полной мере, предотвратив выезд «99-й» на тротуар — машина «села» на невысокий забор, не имея возможности двигаться дальше.

Вторым участником ДТП стала водитель «Renault». Судя по расположению машин на проезжей части, иномарка двигалась впереди и в какой-то момент затормозила, а девушка за рулем «ВАЗа» не сумела вовремя среагировать и, пытаясь уйти от столкновения, повернула руль в сторону тротуара.

В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.