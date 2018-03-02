В Пензе «ВАЗ» врезался в «Валдай»: погибла женщина, ребенок госпитализирован Происшествия

Пенза, 2 марта 2018. PenzaNews. Пассажирка автомобиля «ВАЗ-2112» погибла в результате ДТП, произошедшего на улице Аустрина в Пензе в пятницу, 2 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, на улице Аустрина в 10.30 произошло столкновение двух транспортных средств — автомобиля «ВАЗ-2112» под управлением мужчины 1980 года рождения и автомашины «Валдай», за рулем которой находился водитель 1988 года рождения. В результате происшествия пассажирка автомобиля «ВАЗ» – женщина 1982 года рождения скончалась на месте ДТП», — сказали в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что мальчик 2011 года рождения, также находившийся в салоне легкового автомобиля, госпитализирован.

Обстоятельства случившегося выясняются.

По факту трагической аварии организована проверка.