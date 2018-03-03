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В Пензе трое осужденных причинили себе телесные повреждения — прокуратура

17:56 | 03.03.2018 | Происшествия

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Пенза, 3 марта 2018. PenzaNews. Трое осужденных, отбывающих наказание за различные преступления в пензенской исправительной колонии №8, нанесли себе телесные повреждения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе трое осужденных причинили себе телесные повреждения — прокуратура

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она уточнила, что инцидент произошел еще в минувший четверг, 1 марта, по предварительным данным, в знак протеста против действий администрации учреждения.

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«Пензенской прокуратурой по надзору за исправительными учреждениями организована проверка соблюдения режимных требований администрацией ИК-8», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что по результатам проверки будет дана оценка законности действий сотрудников колонии и принято решение о необходимости конкретных мер прокурорского реагирования.

Исправительная колония №8 находится по адресу: Пенза, улица Лесной поселок, 1.

Как сообщается на сайте регионального управления ФСИН России, учреждение предназначено для содержания мужчин, впервые осужденных к наказанию в виде лишения свободы.
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