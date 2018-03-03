Появились подробности инцидента с порезавшими себя осужденными в Пензе Происшествия

Пенза, 3 марта 2018. PenzaNews. Трое осужденных, отбывающих наказание в пензенской исправительной колонии №8, нанесли себе незначительные порезы, выступая против законных требований сотрудников администрации учреждения с целью послабления режима содержания. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Свои действия вышеуказанные лица совершили в демонстративно-шантажной форме», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что осужденным была своевременно оказана необходимая медицинская помощь.

«Все трое характеризуются с отрицательной стороны и отбывают наказание за ряд тяжких преступлений, в числе которых насильственные действия сексуального характера, грабежи и разбои», — уточнили в УФСИН.

По факту случившегося ведомством организована проверка.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», трое осужденных пензенской ИК-8 нанесли себе телесные повреждения еще 1 марта, однако официальное подтверждение этой информации появилось только спустя два дня.

В связи с произошедшим пензенская прокуратура по надзору за исправительными учреждениями начала проверку соблюдения режимных требований администрацией колонии.