В Пензе задержан мужчина с учебной гранатой, из-за которого пришлось оцепить жилой дом Происшествия

Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Пензы 1968 года рождения с учебной гранатой, из-за которого накануне пришлось оцепить многоквартирный жилой дом на улице Одесской.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

«В минувшее воскресенье, 4 марта, в полицию поступило сообщение, что в квартире дома на улице Одесской находится мужчина с предметом, похожим на гранату. Прибывшие на место происшествия полицейские и сотрудники Росгвардии организовали оцепление жилого дома и обеспечили безопасность его жителей. Специалисты-взрывотехники, обследовав подозрительный предмет, определили, что это пустой корпус учебной гранаты Ф-1 с запалом. Угрозы для жизни и здоровья граждан она не представляла», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что нарушителя спокойствия доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

«Учебная граната передана следственно-оперативной группе. По факту случившегося проводится проверка», — уточнили в пресс-службе.