Под Пензой погиб водитель автомобиля «Chevrolet Niva» Происшествия

Пенза, 7 марта 2018. PenzaNews. Мужчина 1992 года рождения, управлявший автомобилем «Chevrolet Niva», погиб в результате ДТП, произошедшего на трассе «Нижний Новгород — Саратов» в Мокшанском районе Пензенской области.

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«Предварительно установлено, что в минувший вторник, 6 марта, в 20.10 произошло столкновение двух автомобилей — «Chevrolet Niva» и «ГАЗ» под управлением водителя 1989 года рождения. В результате ДТП водитель автомашины «Chevrolet Niva» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ведомстве добавили, что водитель второй машины госпитализирован.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.