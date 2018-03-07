На заводе «Атмис-сахар» в Каменке на голову рабочему упала труба Происшествия

Пенза, 7 марта 2018. PenzaNews. Следователи выясняют обстоятельства инцидента на предприятии «Атмис-сахар» в Каменке Пензенской области, в результате которого монтажник компании «Технострой» получил травму головы.

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«По данным следствия, между ООО «Технострой» и ОАО «Атмис-сахар» заключен договор подряда на проведение работ по демонтажу свеклорезок. Днем 6 марта монтажник компании «Технострой», находясь на территории предприятия «Атмис-сахар» в Каменке, в составе бригады осуществлял данные работы и находился на первом этаже в главном корпусе свеклоперерабатывающего цеха. В это время на втором ярусе также производились работы по демонтажу оборудования, в ходе которых производилось складирование металлических отрезков демонтированных труб», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она добавила, что в какой-то момент фрагмент трубы длиной около 1 метра упал в производственный проем монтажнику на голову.

«В связи с полученной черепно-мозговой травмой, расценивающейся как тяжкий вред здоровью, мужчина 1978 года рождения сразу же был доставлен в каменскую межрайонную больницу. В настоящее время он находится в одном из лечебных учреждений Пензы», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая сообщила, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».