Пензенская больница получила новое оборудование после спасения жизни французу Медицина

Пенза, 10 апреля 2017. PenzaNews. Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко получила новое реанимационное оборудование — аппарат с функцией инвазимного мониторирования — в качестве спонсорской помощи, оказанной группой компаний «Сюкден» в благодарность за спасение жизни гражданину Франции, получившему травму руки на заводе «Атмис-сахар».

Фото: Health.pnzreg.ru

«Очень благодарны докторам, проявившим не только профессионализм, но и человечность. Даже французские врачи отмечают, что уровень оказания медицинской помощи, оказанный в условиях пензенских больниц, очень высок», — подчеркнул генеральный директор ОАО «Атмис-сахар» Андрей Харченко.

По словам заведующего региональным сосудистым центром пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Михаила Краснова, новое оборудование поможет врачам в непростых ситуациях.

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«Наша больница работает по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. Мы проводим сложнейшие операции на сосудах головного мозга, и нередко данные вмешательства сопровождаются тем, что нужно подключение именно такого аппарата, который способен следить за состоянием пациента в экстренных условиях ежесекундно», — пояснил он.

Также благодарность за новое оборудование компании выразил главврач областной больницы Александр Никишин.

«Иностранец или русский — мы лечим всех пациентов одинаково. Испокон веков на Руси было и есть меценатство. Прибор — важный. Безусловно, он будет очень полезен для оказания специализированной медицинской помощи нашим пациентам», — цитирует руководителя учреждения пресс-служба Минздрава Пензенской области.