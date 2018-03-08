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В Кузнецке женщина во второй рабочий день травмировала руку на производстве

11:52 | 08.03.2018 | Происшествия

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Пенза, 8 марта 2018. PenzaNews. Женщина-стажер коммерческой фирмы «Технотекс» в Кузнецке Пензенской области получила производственную травму руки во второй рабочий день.

В Кузнецке женщина во второй рабочий день травмировала руку на производстве

Фото: Penza.sledcom.ru

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 5 марта 2018 года на должность оператора разрыхлительно-щипательных машин в качестве стажера принята женщина 1966 года рождения. По предварительным данным, днем 6 марта она при производстве работ на станке по измельчению отходов не дождалась остановки вращающихся механизмов и начала убирать намотанные волокна ткани с барабанов устройства, вследствие чего ее рука оказалась зажатой», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она пояснила, что с серьезной травмой правой руки женщина незамедлительно была доставлена в Кузнецкую межрайонную больницу.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавила собеседница агентства.
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