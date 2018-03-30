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В Пензе умер 15-летний юноша, доставленный в больницу после выстрела в Кондоле

15:56 | 30.03.2018 | Происшествия

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Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. 15-летний юноша из Кондоля скончался в Пензе спустя месяц после получения открытой черепно-мозговой травмы в ходе опасного развлечения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе умер 15-летний юноша, доставленный в больницу после выстрела в Кондоле. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что подросток умер в областной детской клинической больнице имени Н.Ф. Филатова в минувший четверг, 29 марта.

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По предварительным данным, трагический инцидент произошел днем 24 февраля около одного из домов на улице Гагарина в Кондоле. Подросток выстрелил из самодельного поджига, в результате чего получил открытую черепно-мозговую травму: один из фрагментов заряда отлетел в область левого надбровья.

В этот момент подросток находился в компании сверстников — двух девушек и одного молодого человека, которые сразу же обратились за помощью к родителям.

Ранее юноша не попадал в поле зрения органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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