Погибший при пожаре в Пачелме мужчина увлекался радиотехникой — СКР Происшествия

Пенза, 6 апреля 2018. PenzaNews. Мужчина, погибший накануне в результате пожара в жилом доме в Пачелме Пензенской области, увлекался радиотехникой. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

«Днем в четверг, 5 апреля, в доме на улице Чехова произошло возгорание. Сигнал о пожаре поступил от работника автозаправочной станции, расположенной недалеко от загоревшегося жилища. Супруга погибшего в этот момент находилась на работе. В результате пожара выгорело чердачное помещение дома. Там же было обнаружено тело мужчины», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что вся техника, необходимая для хобби мужчины, тоже находилась на чердаке.

«По предварительным данным, возгорание могло произойти от замыкания проводов или неосторожного курения», — пояснила представитель следственного управления.

Татьяна Махницкая добавила, что следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.