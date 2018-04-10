Стали известны обстоятельства инцидента в Колышлее, где отравились школьники Происшествия

Пенза, 10 апреля 2018. PenzaNews. Следователи обнародовали первые результаты проверки, организованной после госпитализации шестерых учащихся школы №2 рабочего поселка Колышлей Пензенской области по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 10 апреля в школе №2 рабочего поселка Колышлей одним из обществ с ограниченной ответственностью проводились работы по откачиванию талых вод, затопивших подвал образовательного учреждения. При этом мотопомпа, работающая на бензине, была установлена работниками данной организации в подвальном помещении. По предварительной информации, в процессе работы мотопомпы выхлопные газы из подвала проникли в классы на первом этаже, где шел учебный процесс», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в результате у шестерых детей ухудшилось самочувствие, работник школы проинформировал об этом полицию, а сотрудники правоохранительных органов вызвали бригаду скорой помощи.

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«До момента прибытия медработников все учащиеся школы были эвакуированы», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что шестеро пострадавших 2009 и 2006 годов рождения пока остаются в больнице, их жизни ничего не угрожает.

«В настоящее время следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, ответственных за безопасность проведения данного вида работ — как со стороны образовательного учреждения, так и со стороны обслуживающей организации», — сказала она.