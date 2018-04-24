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18-летний житель Мокшана погиб из-за упавшего на него провода под напряжением

08:07 | 24.04.2018 | Происшествия

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Мокшан, 24 апреля 2018. PenzaNews. 18-летний житель Мокшана Пензенской области погиб вследствие удара током от упавшего на него провода под напряжением.

18-летний житель Мокшана погиб из-за упавшего на него провода под напряжением. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 20 апреля 2018 года 18-летний молодой человек находился недалеко от своего дома в рабочем поселке Мокшан. В этот момент провод под электрическим напряжением оборвался и упал на него. Житель Мокшана получил удар техническим электричеством. Его смерть наступила на месте происшествия. Установлено, что данная линия электропередачи находится на балансе одного из обществ с ограниченной ответственностью», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, ответственных за надлежащее состояние линии электропередачи. В вышеуказанной организации изъята документация, имеющая значение для дела. Назначены судебные медицинская и трасологическая экспертизы. В целях предотвращения подобных случаев, учитывая послепаводковое состояние почвы и неблагоприятные погодные условия, следственное управление планирует обратиться в органы исполнительной власти с вопросом о необходимости организации повсеместных внеплановых осмотров воздушных линий электропередачи на территории Пензенской области», — добавила Татьяна Махницкая.

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