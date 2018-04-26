В Пензе «Lada Kalina» врезалась в столб, уходя от погони — ГИБДД Происшествия

Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Водитель автомобиля «Lada Kalina» допустил наезд на столб с дорожными знаками на улице Калинина в Пензе, пытаясь скрыться от сотрудников полиции. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

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«Он проигнорировал требования [сотрудников правоохранительных органов об остановке транспортного средства] и несколько раз грубо нарушил правила дорожного движения», — пояснил собеседник агентства.

В чем именно выразились эти нарушения, сотрудник Госавтоинспекции не уточнил.

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При этом Валентин Новоженцев не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что полицейским якобы пришлось применить силу, чтобы вытащить автомобилиста из машины, так как тот отказывался покидать транспортное средство.

По его словам, обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Как сообщало ИА «PenzaNews», по предварительным данным, ДТП на улице Калинина в Пензе произошло в четверг, 26 апреля, в 12.45. За рулем автомобиля «Lada Kalina» находился мужчина 1977 года рождения.

В результате случившегося никто не пострадал.