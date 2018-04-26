EN
16:51:59 Четверг, 26 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе «Lada Kalina» врезалась в столб, уходя от погони — ГИБДД

16:10 | 26.04.2018 | Происшествия

Печать

Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Водитель автомобиля «Lada Kalina» допустил наезд на столб с дорожными знаками на улице Калинина в Пензе, пытаясь скрыться от сотрудников полиции. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

В Пензе «Lada Kalina» врезалась в столб, уходя от погони — ГИБДД

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Он проигнорировал требования [сотрудников правоохранительных органов об остановке транспортного средства] и несколько раз грубо нарушил правила дорожного движения», — пояснил собеседник агентства.

В чем именно выразились эти нарушения, сотрудник Госавтоинспекции не уточнил.

Читайте также

В Пензе «Lada Kalina» врезалась в столб с дорожными знаками

При этом Валентин Новоженцев не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что полицейским якобы пришлось применить силу, чтобы вытащить автомобилиста из машины, так как тот отказывался покидать транспортное средство.

По его словам, обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Как сообщало ИА «PenzaNews», по предварительным данным, ДТП на улице Калинина в Пензе произошло в четверг, 26 апреля, в 12.45. За рулем автомобиля «Lada Kalina» находился мужчина 1977 года рождения.

В результате случившегося никто не пострадал.

Загрузка...
Читайте также
Стало известно, как будут работать пензенские поликлиники на майских праздниках В Пензенской области растет востребованность «Виртуальной АТС» от «Ростелекома»
В Пензе «Lada Kalina» врезалась в столб с дорожными знаками Вступил в силу приговор городищенской чиновнице, осужденной за взятку и подлог
В Пензе изменятся схемы движения маршруток №49 и №81 «Индилайт» и «Гастрономъ» научат готовить вкусные блюда из индейки на гриле
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама