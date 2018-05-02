Появились фото с места пожара на складе в Пензе, где хранились садовые фигурки и пиво Происшествия

Пенза, 2 мая 2018. PenzaNews. Пожарные, занимавшиеся ликвидацией возгорания в складском помещении на территории завода «Пензмаш» на улице Баумана, работали в условиях сильной задымленности. Об этом свидетельствуют кадры, сделанные фотокорреспондентом ИА «PenzaNews».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Из-за густого и едкого дыма видимость на объекте приближалась к нулевой. Спасатели использовали газодымозащитные комплекты и специальное снаряжение, а некоторые полицейские, дежурившие у въезда на предприятие, надели медицинские маски, чтобы минимизировать последствия нахождения в районе возгорания.

Вскоре после поступления в дежурную службу сообщения о происшествии на место пожара, которому был присвоен второй уровень сложности, прибыл лично начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

К настоящему времени возгорание ликвидировано, ведется проливка помещений.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в складском помещении хранились садовые фигурки и пивная продукция.

«Площадь пожара составила 400 кв. метров. В результате случившегося никто не пострадал», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что причины случившегося предстоит установить сотрудникам Госпожнадзора.