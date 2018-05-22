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В Заречном на крыше нового бассейна обнаружено тело мужчины без головы

11:43 | 22.05.2018 | Происшествия

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Заречный, 22 мая 2018. PenzaNews. Обезглавленное тело мужчины обнаружено на крыше нового бассейна в Заречном Пензенской области около 9.00 вторника, 22 мая.

В Заречном на крыше нового бассейна обнаружено тело мужчины без головы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его нашел сотрудник учреждения. Он увидел, что рядом со зданием валяется дверь, закрывавшая на крыше вытяжную систему, и принял решение подняться наверх.

При погибшем был паспорт, что помогло установить его личность. Им оказался мужчина 1990 года рождения, не являвшийся работником бассейна.

Как сообщил заместитель руководителя зареченского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СКР Павел Меньшов, по предварительным данным, голова горожанина оказалась разбита лопастями системы вентиляции.

«Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются. Назначены необходимые судебные экспертизы, следователь проводит осмотр места происшествия», — цитирует Павла Меньшова газета «Заречье сегодня».

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