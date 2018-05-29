В пензенском селе утонула женщина, приехавшая на поминки матери Происшествия

Пенза, 29 мая 2018. PenzaNews. Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины 1957 года рождения, утонувшей в пруду на окраине села Новокрещино Городищенского района Пензенской области, тело которой было обнаружено в минувший понедельник, 28 мая.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 27 мая женщина приехала к родственникам для приготовления к поминальному обеду в связи со смертью матери. Около 21.00 брат заметил отсутствие сестры. Утром по примятой траве он дошел до пруда, где на водной глади обнаружил ее тело. Верхняя одежда и обувь аккуратно лежали на берегу», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина.

Она отметила, что следователь при осмотре тела не обнаружил видимых телесных повреждений.

«Предварительная причина смерти погибшей — механическая асфиксия при утоплении», — уточнила собеседница агентства, добавив, что назначена судебно-медицинская экспертиза.