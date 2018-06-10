EN
23:20:35 Воскресенье, 10 июня
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пострадавший в Пензе газовщик не производил работы в момент взрыва — источник

22:06 | 10.06.2018 | Происшествия

Печать

Пенза, 10 июня 2018. PenzaNews. Сотрудник газовой службы, госпитализированный в результате взрыва в жилом четырехэтажном доме №27 на улице Крупской в Пензе, не успел приступить к работам. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Пострадавший в Пензе газовщик не производил работы в момент взрыва — источник. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Жильцы этого дома почувствовали запах газа и вызвали газовщика. Он пришел к той квартире, откуда доносился запах, и во время звонка [в дверь] произошел взрыв. Наверное, произошла искра», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, пожилой женщины, которая проживает в этой квартире, в момент чрезвычайного происшествия дома не было.

«Работник получил травмы, но остался жив», — добавил источник.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», взрыв газа произошел в квартире на третьем этаже четырехэтажного кирпичного жилого дома №27 на улице Крупской в Пензе около 19.55 воскресенья, 10 июня.

По предварительным данным, пострадавших среди жильцов дома нет. Работник газовой службы, которого жители вызвали из-за запаха газа, госпитализирован.

На место экстренно прибыли сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии и медики, а также вице-мэр Юрий Ильин и глава администрации Октябрьского района Пензы Евгений Гусейнов.

Загрузка...
Читайте также
Знаки стоянки такси начнут устанавливать с площади у Пензы-I На улице Луначарского в Пензе демонтирован киоск с шаурмой
На некоторых улицах Пензы 11 и 12 июня запретят стоянку Житель Лунино подозревается в размещении экстремистских материалов в соцсети
В Сосновоборске директор школы оштрафован за несвоевременную оплату контрактов В Лунинском районе скауты совершили ночной переход на 35 км в полном молчании
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама