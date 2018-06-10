Пострадавший в Пензе газовщик не производил работы в момент взрыва — источник Происшествия

Пенза, 10 июня 2018. PenzaNews. Сотрудник газовой службы, госпитализированный в результате взрыва в жилом четырехэтажном доме №27 на улице Крупской в Пензе, не успел приступить к работам. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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«Жильцы этого дома почувствовали запах газа и вызвали газовщика. Он пришел к той квартире, откуда доносился запах, и во время звонка [в дверь] произошел взрыв. Наверное, произошла искра», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, пожилой женщины, которая проживает в этой квартире, в момент чрезвычайного происшествия дома не было.

«Работник получил травмы, но остался жив», — добавил источник.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», взрыв газа произошел в квартире на третьем этаже четырехэтажного кирпичного жилого дома №27 на улице Крупской в Пензе около 19.55 воскресенья, 10 июня.

По предварительным данным, пострадавших среди жильцов дома нет. Работник газовой службы, которого жители вызвали из-за запаха газа, госпитализирован.

На место экстренно прибыли сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии и медики, а также вице-мэр Юрий Ильин и глава администрации Октябрьского района Пензы Евгений Гусейнов.