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В ДТП под Пензой пострадали трое детей и пятеро взрослых

14:01 | 24.06.2018 | Происшествия

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Пенза, 24 июня 2018. PenzaNews. Трое детей и пятеро взрослых пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля «Volvo» в Пензенской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

В ДТП под Пензой пострадали трое детей и пятеро взрослых. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Все люди, получившие травмы, направлены в больницу для проведения медицинского осмотра.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», микроавтобус «ГАЗ» и легковой автомобиль «Volvo» столкнулись на 474 км трассы Р158 «Нижний Новгород — Саратов» в Пензенской области в воскресенье, 24 июня. Сигнал о ДТП поступил в экстренные службы в 10.27.

По данным главного управления МЧС России по региону, после случившегося произошло возгорание микроавтобуса. В ликвидации последствий произошедшего от ведомства были задействованы пять человек и две единицы техники.

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