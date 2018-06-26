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Пострадавшие в ДТП на трассе госпитализированы в пензенскую больницу — Минздрав

10:37 | 26.06.2018 | Происшествия

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Пенза, 26 июня 2018. PenzaNews. Пятеро человек, пострадавших в результате ДТП на трассе в Мокшанском районе, госпитализированы в пензенскую городскую клиническую больницу №6 имени Г.А. Захарьина. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Манухина.

Пострадавшие в ДТП на трассе госпитализированы в пензенскую больницу — Минздрав

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Четверо погибли, пятеро пострадали. Всех [пострадавших] госпитализировали в клиническую больницу №6 имени Г.А. Захарьина. Информации о тяжести их состояния пока нет», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что пока не располагает сведениями о наличии детей среди погибших или травмированных участников ДТП.

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Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», семь транспортных средств столкнулись на 565 км федеральной автодороги М5 «Урал» неподалеку от села Подгорного в Мокшанском районе Пензенской области около 8.30 во вторник, 26 июня.

По предварительным данным, дорогу не поделили два грузовых автомобиля и пять легковых.

В результате трагической аварии четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.

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