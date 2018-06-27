В расселенном доме в центре Пензы вновь произошел пожар Происшествия

Пенза, 27 июня 2018. PenzaNews. Третий с апреля 2018 года пожар произошел в расселенном многоквартирном кирпичном доме на улице Володарского, 26, в Пензе ночью в среду, 27 июня.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 3.14.

«Выгорело помещение на площади 150 кв. метров. Пострадавших и погибших нет. Для ликвидации последствий пожара привлекались 21 человек и семь единиц техники», — добавили в ведомстве.

Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в неэксплуатируемом трехэтажном кирпичном доме №26 на улице Володарского в Пензе за последние месяцы неоднократно происходили пожары.

Так, один из них был зафиксирован в 8 апреля 2018 года, а другой — спустя два дня.