EN
21:12:24 Среда, 27 июня
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе ребенок разбился насмерть, выпав из окна на седьмом этаже

18:02 | 27.06.2018 | Происшествия

Печать

Пенза, 27 июня 2018. PenzaNews. Малолетний мальчик погиб в результате падения из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже одного из домов на проспекте Строителей в Пензе.

В Пензе ребенок разбился насмерть, выпав из окна на седьмом этаже

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительным данным, днем 27 июня мальчик 2013 года рождения находился с матерью и младшей сестрой в квартире по месту жительства. В тот момент, когда женщина отвлеклась на плач младшего ребенка, мальчик открыл окно. В результате он облокотился на москитную сетку и выпал из окна, получив телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что по данному факту организована проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Загрузка...
Читайте также
Падалкин усмотрел нарушение закона в одиночных пикетах ЛДПР в Пензе Путин вручил Белозерцеву орден Почета — пресс-служба облправительства
Облсуд отменил два ранее назначенных Альберту Герасимову штрафа Пензенская делегация отправилась на форум «Территория смыслов на Клязьме»
«МегаФон» расширил возможности сервиса «Виртуальный ЦОД» Водолазы извлекли из Суры тело утонувшего мужчины
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама