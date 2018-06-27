В Пензе ребенок разбился насмерть, выпав из окна на седьмом этаже Происшествия

Пенза, 27 июня 2018. PenzaNews. Малолетний мальчик погиб в результате падения из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже одного из домов на проспекте Строителей в Пензе.

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«По предварительным данным, днем 27 июня мальчик 2013 года рождения находился с матерью и младшей сестрой в квартире по месту жительства. В тот момент, когда женщина отвлеклась на плач младшего ребенка, мальчик открыл окно. В результате он облокотился на москитную сетку и выпал из окна, получив телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что по данному факту организована проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.