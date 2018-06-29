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Обнаружено тело школьника, утонувшего в Суре

15:17 | 29.06.2018 | Происшествия

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Сурск, 29 июня 2018. PenzaNews. Тело школьника, утонувшего во время купания в реке Суре в не оборудованном для этого месте, обнаружено в городе Сурске Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Обнаружено тело школьника, утонувшего в Суре

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Тело нашли недалеко от место происшествия. Телесных повреждений при осмотре не обнаружено», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что точная причина смерти мальчика будет названа по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 8-летний мальчик из Владимирской области находился на каникулах у своей бабушки в городе Сурске. 28 июня он отправился гулять с двумя сверстниками. Двое детей решили искупаться и начали тонуть. Одного из них вытащил из воды случайно находившийся рядом рыбак, второго спасти не удалось.

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