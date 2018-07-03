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В Пензе пресечена попытка передать в колонию запрещенные предметы в коробке с маргарином

10:54 | 03.07.2018 | Происшествия

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Пенза, 3 июля 2018. PenzaNews. Сотрудники оперативного отдела исправительной колонии №7 управления ФСИН России по Пензенской области пресекли попытку доставить в учреждение крупную партию запрещенных предметов, спрятанных в коробке с маргарином.

В Пензе пресечена попытка передать в колонию запрещенные предметы в коробке с маргарином

Фото: 58.fsin.su

«Возле административного здания, в котором в числе прочих помещений расположен продовольственный склад, была обнаружена отдельно стоящая картонная коробка с маргарином. При ее проверке металлоискатель выдал соответствующий звуковой сигнал», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УФСИН России по региону.

В ведомстве добавили, что сотрудники колонии вскрыли коробку и обнаружили внутри цельного куска маргарина свертки с запрещенными предметами — 12 мобильными телефонами, двумя зарядными устройствами, двумя гарнитурами и 135 SIM-картами, которые предназначались для передачи осужденным.

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