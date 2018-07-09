Предварительная версия гибели подростка в Заречном не нашла подтверждения — Минобразования Происшествия

Пенза, 9 июля 2018. PenzaNews. Версия о том, что 17-летний подросток из Заречного Пензенской области погиб в результате падения с высоты, пытаясь заснять на камеру мобильного телефона грозу, не нашла своего подтверждения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минобразования.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время ведутся следственные действия, которые установят все обстоятельства случившегося», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что иные версии трагедии пока не озвучиваются.

Как ранее сообщало ИА «РenzaNews», 17-летний юноша упал с высоты седьмого этажа в Заречном около 15.00 воскресенья, 8 июля. Через несколько часов от полученных травм он скончался в пензенской областной детской клинической больнице имени Н.Ф. Филатова.

На следующий день после трагического происшествия на сайте регионального Минобразования было размещено обращение министра Александра Воронкова, в котором сообщалась причина гибели подростка, а также содержался призыв к молодым людям не совершать необдуманных поступков.