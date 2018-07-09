В Заречном подросток погиб, пытаясь заснять грозу Происшествия

Заречный, 9 июля 2018. PenzaNews. 17-летний юноша, пытавшийся заснять на камеру мобильного телефона грозу, погиб в результате падения с высоты в Заречном Пензенской области в воскресенье, 8 июля. Об этом сообщил глава регионального Минобразования Александр Воронков в своем обращении к молодым людям, опубликованном на сайте ведомства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Будьте осторожны, не совершайте поступков, которые могут привести к страшным последствиям — травмированию или гибели. Не делайте селфи в экстремальных условиях, не катайтесь зацепером на железнодорожном транспорте, не пытайтесь проникнуть на строительные объекты, а тем более устраивать там игры, не купайтесь в необорудованных местах», — отметил он.

Министр также призвал родителей объяснить детям, насколько серьезными могут оказаться последствия этих действий.

Читайте также

Обнаружено тело школьника, утонувшего в Суре

«Будьте бдительными в вопросах безопасности ваших детей, организуйте им позитивный, безопасный досуг, контролируйте их времяпровождение. Не оставайтесь равнодушными, если видите, что ребенку нужна помощь», — цитирует Александра Воронкова пресс-служба регионального Минобразования.

Как сообщает газета « Заречье сегодня » со ссылкой на управление гражданской защиты ЗАТО, трагедия произошла 8 июля около 15.00. Юноша упал на козырек подъезда с высоты седьмого этажа дома на улице Ленина, где он и проживал.

Бригада скорой помощи доставила его в реанимацию пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова. У подростка были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и перелом голени. Вечером молодой человек скончался.

Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.