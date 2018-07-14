С начала купального сезона в Пензенской области утонули 17 человек — МЧС Происшествия

Пенза, 14 июля 2018. PenzaNews. 17 человек утонули в водоемах Пензенской области с начала купального сезона в 2018 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главного управления МЧС России по региону.

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В тексте отмечается, что все они купались в необорудованных местах, многие из них — в нетрезвом виде.

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В связи с этим сотрудники МЧС систематически организуют профилактические рейды на водоемах.

В областном центре и Пензенском районе проверки проходят как по официальным пляжам, так и по несанкционированным местам купания.

Зачастую в ходе рейдов выявляются группы детей без присмотра взрослых.

С ними и их родителями по телефону сотрудники МЧС проводят профилактические беседы, после чего несовершеннолетних отправляют домой с берега водоемов.