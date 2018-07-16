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ДТП в Ахунах унесло жизнь Татьяны Белгузовой

15:24 | 16.07.2018 | Происшествия

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Пенза, 16 июля 2018. PenzaNews. Заведующая музеем в честь архиепископа Серафима при Успенском кафедральном соборе Пензы Татьяна Белгузова погибла в ДТП, которое произошло на улице Коннозаводской в Ахунах в минувшее воскресенье, 15 июля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пензенской епархии.

ДТП в Ахунах унесло жизнь Татьяны Белгузовой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Возвращаясь с работы домой, она была сбита легковой машиной в Ахунах на пешеходном переходе недалеко от своего дома», — говорится в тексте.

Отпевание состоится в Успенском кафедральном соборе Пензы в предстоящий вторник, 17 июля, в 10.00.

Пензенская епархия выразила соболезнования родным и близким Татьяны Белгузовой и обратилась ко всем православным с просьбой о ее молитвенном поминовении.

В отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области ИА «PenzaNews» не смогли ничего пояснить по факту ДТП.

Татьяна Юрьевна Белгузова родилась 23 февраля 1955 года.

В 1976 году окончила историко-филологический факультет педагогического института имени В.Г. Белинского.

Долгие годы работала преподавателем и завучем пензенского музыкального училища, в течение 10 лет руководила учебным заведением.

Входила в редколлегию журналов «Пензенский временник любителей старины» (с 1991 года) и «Пензенские епархиальные ведомости» (с 1999 года).

В 2015 году вышла в свет книга «Святитель пламенеющий», написанная Татьяной Белгузовой в соавторстве с супругом, известным краеведом Александром Дворжанским.

С 2015 года заведовала музеем архиепископа Серафима (Тихонова) при Успенском кафедральном соборе Пензы.

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