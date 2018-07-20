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В Пензе машина из свадебного кортежа попала в серьезное ДТП

14:22 | 20.07.2018 | Происшествия

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Пенза, 20 июля 2018. PenzaNews. Иномарка из свадебного кортежа попала в серьезное ДТП в Заводском районе Пензы в пятницу, 20 июля.

В Пензе машина из свадебного кортежа попала в серьезное ДТП

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец, в результате аварии машина протаранила металлическое ограждение, призванное обезопасить пешеходов, и вылетела на газон. Частично на нем оказался и автомобиль второго участника ДТП.

От удара у свадебной машины смяло капот, на котором закреплено украшение в виде бело-розовой ленты, и оторвало госномер. На кузове виднеются глубокие царапины и вмятины.

У второго автомобиля в основном повреждена передняя часть с водительской стороны.

В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции, которые работают на месте происшествия.

Информация о том, сколько человек ехали в машинах и какие травмы они получили, выясняется.

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