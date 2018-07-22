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В Пензе неизвестные испортили чехлы на ограничителях проезда в виде футбольных мячей

10:16 | 22.07.2018 | Происшествия

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Пенза, 22 июля 2018. PenzaNews. Неизвестные испортили чехлы на конструкциях, установленных в центре Пензы с целью предотвращения проезда транспорта на пешеходную часть улицы Московской, которые в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года были оформлены в виде мячей.

В Пензе неизвестные испортили чехлы на ограничителях проезда в виде футбольных мячей

Фото: Penza-gorod.ru

Оценивая причиненный злоумышленниками ущерб, мэр Виктор Кувайцев потребовал найти хулиганов.

«Несмотря на то, что большинство пензенцев живут созиданием и гордостью за свой город, поддерживают его благоустройство, находятся и такие люди, которые своими поступками разрушают и наносят вред тому, чем другие дорожат. Наверняка свидетели были. В таких случаях, когда еще можно проблему предотвратить, хулиганов нужно сразу призывать к порядку, делать им замечание», — сказал он.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе горадминистрации, ранее неизвестные уже портили чехлы, но их удалось восстановить силами МКУ «Рекламная служба города Пензы».

«Учитывая масштаб новых повреждений, вероятно, вернуть первоначальный вид части из них будет невозможно», — отметили в мэрии.

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В Пензе ограничители проезда оформили в виде футбольных мячей

В начале 2018 года на улице Московской в Пензе — в той ее части, которая является пешеходной — в рамках антитеррористических мероприятий были установлены бетонные блоки, внешний вид которых вызвал недовольство горожан.

Препятствия для бесконтрольного проезда всех видов транспорта появились, в частности, со стороны улицы Бакунина в районе драмтеатра имени А.В. Луначарского; там, где улица Московская граничит с площадью имени В.И. Ленина; а также возле торгового центра «Арбат» со стороны улицы Максима Горького.

Вскоре эти конструкции заменили на шары из стеклофибробетона.

К началу лета некоторые ограничители проезда оформили в виде футбольных мячей в честь мундиаля.

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