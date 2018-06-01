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В Пензе ограничители проезда оформили в виде футбольных мячей

18:42 | 01.06.2018 | Общество

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Пенза, 1 июня 2018. PenzaNews. Защитные конструкции, установленные в центре Пензы с целью предотвращения проезда транспорта на пешеходную часть улицы Московской, оформлены в виде футбольных мячей в преддверии чемпионата мира, финал которого Россия впервые примет в 2018 году.

В Пензе ограничители проезда оформили в виде футбольных мячей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Специально для этого были изготовлены тематические чехлы из кожезаменителя. С их помощью украшены ограничители проезда вблизи драматического театра имени А.В. Луначарского и в районе пересечения улиц Московской и Максима Горького.

При этом вид футбольного мяча решили придать не всем шарам, а только половине, в результате теперь бело-черные чередуются с серыми.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в начале 2018 года на улице Московской в Пензе — в той ее части, которая является пешеходной — в рамках антитеррористических мероприятий были установлены бетонные блоки, внешний вид которых вызвал недовольство горожан.

Препятствия для бесконтрольного проезда всех видов транспорта появились, в частности, со стороны улицы Бакунина в районе драмтеатра имени А.В. Луначарского; там, где улица Московская граничит с площадью имени В.И. Ленина; а также возле торгового центра «Арбат» со стороны улицы Максима Горького.

Вскоре эти конструкции заменили на шары из стеклофибробетона.

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