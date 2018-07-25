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Проверка организована по факту опрокидывания катамарана с туристами из Москвы и Пензы

15:10 | 25.07.2018 | Происшествия

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Абакан, 25 июля 2018. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту опрокидывания катамарана на реке Она в Хакасии, на котором сплавлялись туристы из Москвы и Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе республиканского следственного управления СКР.

Проверка организована по факту опрокидывания катамарана с туристами из Москвы и Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, в результате несчастного случая шесть человек оказались в воде, их местонахождение и состояние уточняется», — сказали в ведомстве.

В управлении пояснили, что следователи выдвинулись к месту происшествия, где ведутся поисково-спасательные работы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews» со ссылкой на главное управление МЧС России по Хакасии, на катамаране, который перевернулся на реке Она, передвигались шестеро туристов из Москвы и Пензы, в том числе двое несовершеннолетних. Одному из них удалось выбраться из воды и проинформировать экстренные службы о случившемся.

Тургруппа не была зарегистрирована у спасателей.

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