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Под Пензой отлетевшее от грузовика колесо убило женщину

11:19 | 07.08.2018 | Происшествия

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Пенза, 7 августа 2018. PenzaNews. Колесо, отлетевшее от автомобиля «КамАЗ», смертельно травмировало женщину 1949 года рождения в Бессоновском районе Пензенской области.

Под Пензой отлетевшее от грузовика колесо убило женщину. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что 6 августа в 15.50 на автодороге «Пенза — Лунино» при движении автомобиля «КамАЗ» под управлением мужчины 1988 года рождения произошло отсоединение правого переднего колеса прицепа», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Госавтоинспекции уточнили, что от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, находившийся с ней ребенок не пострадал.

По данному факту организована проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», аналогичный случай произошел в Пензе в 2014 году. Тогда от двигавшегося по улице Тухачевского грузовика с прицепом отсоединилось два колеса, в результате чего погибла девочка 2006 года рождения.

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