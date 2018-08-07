Под Пензой отлетевшее от грузовика колесо убило женщину Происшествия

Пенза, 7 августа 2018. PenzaNews. Колесо, отлетевшее от автомобиля «КамАЗ», смертельно травмировало женщину 1949 года рождения в Бессоновском районе Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что 6 августа в 15.50 на автодороге «Пенза — Лунино» при движении автомобиля «КамАЗ» под управлением мужчины 1988 года рождения произошло отсоединение правого переднего колеса прицепа», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Госавтоинспекции уточнили, что от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, находившийся с ней ребенок не пострадал.

По данному факту организована проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», аналогичный случай произошел в Пензе в 2014 году. Тогда от двигавшегося по улице Тухачевского грузовика с прицепом отсоединилось два колеса, в результате чего погибла девочка 2006 года рождения.