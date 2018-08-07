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В зоопарке Пензы несколько деревьев вырвало с корнем, никто не пострадал

12:15 | 07.08.2018 | Происшествия

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Пенза, 7 августа 2018. PenzaNews. Несколько деревьев повалило в пензенском зоопарке сильным ветром, обрушившимся на город вместе с ливнем вечером в минувший понедельник, 6 августа. Об этом сообщила начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

В зоопарке Пензы несколько деревьев вырвало с корнем, никто не пострадал

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ураган! Ливень! Вчера стихия прошлась по пензенскому зоопарку. Вековые деревья вырвало с корнем! Слава богу, ни люди, ни животные не пострадали», — написала она на своей странице в Facebook.

Вера Фейгина добавила, что мэр Пензы Виктор Кувайцев лично проверил, как ликвидируют последствия стихии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», накануне два дерева упало на автомобили, припаркованные вблизи торгового центра «Фортуна» на улице Калинина в Пензе. В результате случившегося никто не пострадал.

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