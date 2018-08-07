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В зоопарке Пензы дерево рухнуло на тигриный вольер, выход животных удалось предотвратить

12:58 | 07.08.2018 | Происшествия

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Пенза, 7 августа 2018. PenzaNews. Одно из деревьев, поваленных на территории пензенского зоопарка сильным ветром накануне вечером, упало на вольер тигров. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В зоопарке Пензы дерево рухнуло на тигриный вольер, выход животных удалось предотвратить. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В мэрии пояснили, что по поручению главы администрации Пензы Виктора Кувайцева на место незамедлительно выехали специалисты муниципальной пожарной части.

«В результате оперативных мер по уборке рухнувшего дерева животные не пострадали, и был предотвращен их выход из клетки», — сказали в пресс-службе.

Ранее начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина сообщила, что несколько деревьев на территории зоопарка оказались вырваны с корнем, при этом ни люди, ни животные не пострадали.

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