В зоопарке Пензы дерево рухнуло на тигриный вольер, выход животных удалось предотвратить Происшествия

Пенза, 7 августа 2018. PenzaNews. Одно из деревьев, поваленных на территории пензенского зоопарка сильным ветром накануне вечером, упало на вольер тигров. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

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В мэрии пояснили, что по поручению главы администрации Пензы Виктора Кувайцева на место незамедлительно выехали специалисты муниципальной пожарной части.

«В результате оперативных мер по уборке рухнувшего дерева животные не пострадали, и был предотвращен их выход из клетки», — сказали в пресс-службе.

Ранее начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина сообщила, что несколько деревьев на территории зоопарка оказались вырваны с корнем, при этом ни люди, ни животные не пострадали.