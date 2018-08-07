В Пензенской области с начала купального сезона утонули 23 человека Происшествия

Пенза, 7 августа 2018. PenzaNews. 23 человека, в том числе двое несовершеннолетних, утонули в Пензенской области с начала купального сезона. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве отметили, что последний трагический случай произошел в Нижнеломовском районе, где отдыхавший с друзьями у реки Мокши мужчина пошел искупаться и пропал.

Читайте также

Обнаружено тело школьника, утонувшего в Суре

«Спустя некоторое время члены компании обеспокоились его отсутствием и отправились на поиски, однако они не дали результата. Прибывшие на место трагедии водолазы обнаружили тело погибшего, подняли его на поверхность и передали сотрудникам полиции», — пояснили в пресс-службе.

В управлении МЧС обратили внимание на то, что основной причиной гибели людей на водных объектах является выбор для купания несанкционированных мест, причем большинство утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Все случаи гибели детей были связаны с бесконтрольностью со стороны взрослых или родителей», — добавили в ведомстве.