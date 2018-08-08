В Пензе огонь уничтожил деревянный дом неподалеку от реконструируемой набережной Происшествия

Пенза, 8 августа 2018. PenzaNews. Огонь уничтожил деревянный двухквартирный дом №39 на улице Урицкого в Пензе — неподалеку от Подвесного моста и реконструируемой набережной реки Суры — в ночь на среду, 8 августа.

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По имеющимся данным, в момент начала пожара люди находились лишь в одной из квартир. Никто из них не пострадал.

При этом ожоги получила собака, принадлежащая владелице второго жилого помещения.

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Местные жители в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews» отметили, что пожары в старых домах на улице Урицкого происходят часто.

«Мы все здесь горели», — сказала одна из женщин, которая отказалась назвать свое имя.

В подтверждение своих слов она напомнила о происшествии двухлетней давности, когда огонь охватил расположенный в непосредственной близости дом №41.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», в настоящее время рассматриваются разные версии случившегося, в том числе о том, что причиной ночного пожара стал поджог.