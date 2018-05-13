В Пензе два дома неподалеку от кафе «Берег» будут изъяты для муниципальных нужд Общество

Пенза, 13 мая 2018. PenzaNews. Два одноэтажных частных жилых дома — №5 и №7 на улице Максима Горького в Пензе — будут изъяты для муниципальных нужд в целях реконструкции водопровода в районе набережной реки Суры.

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Соответствующее постановление №770/1, которое мэр Виктор Кувайцев подписал 7 мая, опубликовано в выпуске №11 муниципальной газеты «Пенза».

Помимо этого, на участке от улицы Славы до улицы Набережная реки Пензы будут изъяты четыре земельных участка по адресам: улица Максима Горького, 5 и 7, а также улица Урицкого 45В и 47.

Кроме того, в числе изымаемых объектов значится мини-магазин, расположенный на улице Урицкого, 45В.

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Управлению муниципального имущества администрации Пензы поручено в течение 10 дней с даты принятия постановления направить в Росреестр и собственникам копию решения об изъятии недвижимости; при необходимости выступить заказчиком кадастровых работ по уточнению границ земельных участков; осуществить мероприятия по определению размера возмещения, которое получат владельцы; а также подготовить соответствующие соглашения.

Решение об изъятии действует в течение трех лет со дня его принятия.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», также подписано постановление администрации Пензы об изъятии для муниципальных нужд в целях реконструкции ливневой канализации нескольких объектов недвижимости на участке от мечети до улицы Славы. В их числе — два жилых дома.