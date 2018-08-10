Рыбака заподозрили в причастности к гибели ребенка на пруду в Пензенской области Происшествия

Пенза, 10 августа 2018. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, который, предположительно, причастен к гибели ребенка в Сосновоборском районе Пензенской области.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, днем 7 августа 11-летний мальчик из села Вязовка Сосновоборского района на велосипеде поехал на местный пруд, чтобы порыбачить. На пруду он встретил мужчину 1983 года рождения. Последний ловил рыбу, плавая на самодельной конструкции, изготовленной из автомобильной резиновой камеры и пенопласта. Познакомившись, мужчина разрешил мальчику сесть на резиновую камеру, и они вдвоем отплыли на середину пруда. Каких-либо спасательных средств у них при себе не было», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в какой-то момент камера опрокинулась, малолетний упал в воду и утонул.

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«Мужчина выбрался на берег и покинул место происшествия, никому не сообщив о произошедшем», — отметила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что мать ребенка, по словам которой, сын не умел плавать, заявила о его безвестном исчезновении вечером того же дня.

«В ходе осмотра места происшествия на берегу пруда были обнаружены велосипед и удочка, принадлежащие мальчику», — сказала она, уточнив, что водолазы нашли тело погибшего в минувший четверг, 9 августа.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Следователи продолжают восстанавливать картину случившегося.