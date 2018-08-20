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На дорогах Пензенской области за выходные погибли два человека

14:01 | 20.08.2018 | Происшествия

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Пенза, 20 августа 2018. PenzaNews. Два человека погибли в результате аварий, произошедших на дорогах Пензенской области в минувшие выходные. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

На дорогах Пензенской области за выходные погибли два человека

Фото: 58.mchs.gov.ru

В Госавтоинспекции пояснили, что рано утром в субботу, 18 августа, автомобиль «Chevrolet Niva» под управлением мужчины 1977 года рождения улетел в кювет на автодороге, связывающей село Дигилевка и Городище.

«Пассажир 1972 года рождения от полученных травм скончался на месте», — сказали в ведомстве, добавив, что еще два человека — водитель и женщина 1980 года рождения были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В отделе пропаганды отметили, что в тот же день спустя несколько часов еще одно трагическое ДТП произошло в Нижнеломовском районе — там на федеральной трассе М5 «Урал» опрокидывание транспортного средства в кювет допустил водитель автомобиля «Opel Astra», в результате чего погиб пассажир 1997 года рождения, еще один мужчина получил телесные повреждения.

По фактам смертельных аварий организованы проверки, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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