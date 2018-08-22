В Нижнеломовском районе трое мужчин пострадали в ДТП с лесовозом Происшествия

Нижний Ломов, 22 августа 2018. PenzaNews. Трое мужчин, находившиеся в салоне автомобиля «ВАЗ-21124», получили травмы в результате столкновения с лесовозом «КамАЗ» на 519 км федеральной автодороги М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области вечером во вторник, 21 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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В ведомстве уточнили, что госпитализирован водитель легкового автомобиля 1998 года рождения и его пассажиры 1989 и 1997 года рождения.

«По предварительным данным, автомобиль «КамАЗ» находился под управлением мужчины 1969 года рождения», — уточнили в Госавтоинспекции.

Для ликвидации последствий ДТП от главного управления МЧС России по Пензенской области привлекались три человека и одна единица техники.

По факту аварии проводится проверка.