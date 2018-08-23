Мужчина получил травмы в Пензе, упав в котлован на месте ремонта теплотрассы Происшествия

Пенза, 23 августа 2018. PenzaNews. Мужчина получил травмы в результате падения в котлован на месте ремонта теплотрассы рядом с домом №51 на проспекте Строителей в Пензе. Об этом сообщается на сайте пожарно-спасательного центра.

Фото: Pozhar.pnzreg.ru

О случившемся в службу «112» позвонили очевидцы. Они сообщили, что упавший мужчина не может самостоятельно выбраться и зовет на помощь. Диспетчер передал сигнал в поисково-спасательную службу.

Прибыв на место происшествия, сотрудники ППСЦ разместили пострадавшего на спинальном щите и подняли на поверхность. Прибывшие медики осмотрели мужчину и констатировали травму руки и ушибы. Спасатели транспортировали его до машины скорой помощи.

Судя по кадрам с места происшествия, территория, на которой произошел инцидент, была огорожена.