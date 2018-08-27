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В Пензенской области в выходные в ДТП погибли два человека

13:41 | 27.08.2018 | Происшествия

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Пенза, 27 августа 2018. PenzaNews. Два человека получили смертельные травмы в результате ДТП, произошедших в Пензенской области в минувшие выходные.

В Пензенской области в выходные в ДТП погибли два человека

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительным данным, в субботу, 25 августа, около 2.00 на 84 км автодороги «Тамбов — Пенза — Беково» водитель автомобиля «Lada Priora» – мужчина 1995 года рождения допустил съезд в кювет и наезд на дерево», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции уточнили, что водитель погиб на месте происшествия.

В отделе пропаганды добавили, что еще одно трагическое ДТП в тот же день произошло в Кузнецком районе, где автомобиль «ВАЗ-21083» под управлением мужчины 1973 года рождения съехал в кювет и врезался в дерево — водитель погиб, еще два человека были госпитализированы.

По фактам дорожных аварий организованы проверки, выясняются все обстоятельства случившегося.

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