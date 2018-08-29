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В Сердобске вступил в силу приговор женщине-водителю, въехавшей в группу пешеходов

12:02 | 29.08.2018 | Происшествия

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Пенза, 29 августа 2018. PenzaNews. Приговор Татьяне Хритоненко, сбившей в Сердобске Пензенской области в ночь на 4 января 2018 года двух пешеходов, один из которых от полученных травм скончался, вступил в законную силу.

В Сердобске вступил в силу приговор женщине-водителю, въехавшей в группу пешеходов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры региона, женщина, управляя исправным автомобилем «ВАЗ», не проявила должной осмотрительности и не увидела группу пешеходов, двигавшихся в попутном с ней направлении по правому краю проезжей части.

«Она не приняла мер к снижению скорости и совершила наезд на двоих человек. В результате ДТП здоровью женщины-пешехода был причинен вред средней тяжести, а мужчине — тяжкий, повлекший смерть. Виновница происшествия сбежала из автомобиля, но была задержана одним из пешеходов», — пояснили в областном надзорном ведомстве.

В прокуратуре отметили, что позднее водитель признала свою вину — по ее словам, до случившегося, а также сразу после аварии она сделала несколько глотков шампанского.

В пресс-службе уточнили, что виновница ДТП была приговорена к лишению свободы на срок 2 года и 2 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также к лишению права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года 10 месяцев.

В прокуратуре области добавили также, что с водителя взыскано в пользу потерпевшей — 270 тыс. рублей, супруге погибшего полагается 500 тыс. рублей, а иски о взыскании материального ущерба переданы на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

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