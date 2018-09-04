На кладбище в Чемодановке найден снаряд времен Великой Отечественной войны Происшествия

Пенза, 4 сентября 2018. PenzaNews. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен на территории кладбища в районе села Чемодановка в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

«По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН и других экстренных служб. Оперативная группа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Пензы и сотрудники полиции обеспечили охрану общественного порядка и координацию сил и средств, прибывших на место происшествия», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что взрывотехники обследовали снаряд, установив период производства.

«Специалисты решили уничтожить находку на специальной площадке. Выполнение задачи прошло успешно», — отметили в управлении.