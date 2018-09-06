В Пензенской области за купальный сезон утонули 26 человек, в том числе пятеро детей Происшествия

Пенза, 6 сентября 2018. PenzaNews. 26 человек, в том числе пятеро детей, погибли на водоемах Пензенской области за прошедший купальный сезон. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

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«За летний период 2017 года утонули 20 человек, в том числе три ребенка; 2016-го — 45 граждан, из них трое детей», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что основными причинами гибели людей на водных объектах стали купание в состоянии алкогольного опьянения, а также в не предназначенных для этого местах и недостаточный контроль за детьми со стороны взрослых.

В управлении добавили, что положительные результаты по оборудованию муниципальных пляжей показали органы местного самоуправления Заречного — там действовало два таких объекта, Сердобского района, где их было три, а также Никольского — один.

Среди частных пляжей в ГУ МЧС выделили базу отдыха «Белая гора» в Каменском районе, «Рай» в Пачелмском, пляж «Русеевский» неподалеку от Пензы, а также две обустроенные территории в городе «Спутник» и одна вблизи санатория «Березовая роща» — там, по оценке специалистов, обеспечен должный уровень безопасности.