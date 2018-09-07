В Пензе на ребенка с высоты рухнул мужчина, катавшийся на тарзанке в ТЦ Происшествия

Пенза, 7 сентября 2018. PenzaNews. Следователи выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего на территории зоны семейного отдыха «Суперпарк» в торговом центре «Ритейл Парк» в Пензе, в результате которого пострадал 4-летний мальчик.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, по предварительной информации, взрослый посетитель решил прокатиться на тарзанке, однако под его весом трос оборвался, в результате чего мужчина упал на находившегося рядом мальчика.

«Малолетний получил телесные повреждения в виде гематом и ссадин в области шеи», — уточнила собеседница агентства.

Она пояснила, что по факту случившегося организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«В ее рамках устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка действиям или бездействию работников «Суперпарка», допустивших использование тарзанки мужчиной, вес которого, возможно, превышал предельно допустимую норму для данного аттракциона. Также будет исследовано техническое состояние спортивно-игрового сооружения», — сказала Татьяна Махницкая.